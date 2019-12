Benatia: “Matuidi essenziale per ogni allenatore, in gruppo lo amano tutti”

TORINO – L’ex difensore della Juventus Medhi Benatia ha parlato intervisto dai microfoni di RMC Sport 1.

“Blaise, in tutte le squadre in cui gioca, è essenziale per ogni allenatore. Era un buon giocatore, ma onestamente non avrei mai pensato che sarebbe diventato campione del mondo, titolare indiscusso ovunque andasse. Ha una costanza incredibile, gioca 60 partite ogni anno. Non è mai stanco, corre per due, per tre. Lo metti in qualsiasi posizione, non si stanca mai. In un gruppo, piace a tutti.”

”Abbiamo fatto una partita amichevole contro il PSG a Miami e lui mi ha fatto delle domande. Gli ho detto che il direttore continuava a parlare di lui… Pochi giorni dopo, Psg e Juventus trovarono un accordo per 25 milioni di euro per questo trasferimento.”

“Sono stato sorpreso di vedere quale intensità metteva negli allenamenti ogni giorno. Oltre a quello che stavamo facendo con il gruppo, aveva il suo programma 25 minuti prima di uscire: un sacco di lavoro esplosivo, con un elastico, con i pesi. Aveva il suo fisioterapista che lo preparava nella sala di trattamento prima della sessione. Conosceva il suo programma a memoria, quindi prima della sessione, ma anche dopo, faceva 30 minuti di addominali, lavorando nella parte superiore. Eppure la Juve è già un club con un mentalità straordinaria.”