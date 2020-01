Beltrame lascia la Juventus: trasferimento in Bulgaria

TORINO – L’attaccante della Juventus Under 23 Stefano Beltrame ha deciso di lasciare i bianconeri dopo le offerte di mercato ricevute.

Il giocatore ha infatti accetto la corte del CSKA Sofia dove andrà a percepire uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione. Sui social Beltrame ha postato le foto del suo arrivo al CSKA con tanto di messaggio di ringraziamento alla Juventus: “Sono così eccitato per questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare! Forza CSKA. Voglio anche ringraziare la Juventus per gli ultimi nove anni. Mi hanno aiutato a crescere e diventare il giocatore che sono oggi!”