Batistuta su CR7: “Felice per il suo record ma con il riposo è più facile”

TORINO – Nella serata di ieri, la Juventus ha battuto la Spal in quel di Ferrara, portandosi così momentaneamente a più 4 sull’Inter e a più 3 sulla Lazio, entrambe con una gara in meno. A fare notizia però, è stata l’undicesima rete consecutiva di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato che, ha così eguagliato i record raggiunti prima da Quagliarella e Batistuta. Proprio quest’ultimo ci ha voluto scherzare su, ironizzando sul portoghese attraverso il suo account Twitter, dove ha postato questo messaggio: “Felice per il suo record!!!! L’unica cosa è che riposando è più facile”. Chissà come la prendere il portoghese di fronte a questa dichiarazione.