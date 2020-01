Bartomeu: “Grazie Valverde ma al Barcellona serviva una scossa”

TORINO – Il presidente del Barcellona Bartomeu ha parlato ai microfoni dell’ANSA circa l’esonero di Valverde: “Siamo a metà stagione ed era necessario dare una scossa per affrontare la seconda parte della stagione. Noi puntiamo sempre in altro e riteniamo che con questo nuovo impulso si possa aspirare alla Liga, alla Champions e alla Coppa del Re. Avrei voluto che le cose andassero in modo diverso”. Così il presidente del Barcellona in occasione della presentezione del nuovo tecnico Quique Setién. “Abbiamo parlato con molti allenatori, non solo con lui”, ha fatto sapere Bartomeu aggiungendo che il suo modo di allenare ci piace, così come il suo stile di gioco si sposa pienamente con la nostra filosofia. Detto questo, ringrazio Ernesto Valverde per questi due anni e mezzo in cui abbiamo vinto”. (ANSA).