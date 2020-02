TORINO – Ousmane Dembele, dopo l’infortunio rimediato nello scorso match per la rottura del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia destra, si opererà in Finlandia. Il Barcellona, dal canto suo, ha deciso che se lo stop del francese sarà superiore a 5 mesi, chiederà una deroga alla federazione calcistica spagnola per operare sul mercato in cerca in un sostituto.