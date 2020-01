Balzaretti: “Demiral e Zaniolo? Dinamiche degli infortuni particolari”

TORINO – L’ex giocatore Federico Balzaretti ha parlato intervistato a Villa Stuart, luogo nel quale è ricoverato Nicolà Zaniolo.

“Colpa del campo dell’Olimpico? Non credo, su questi episodi penso molto alla sfortuna. La dinamica dei due infortuni, soprattutto quella di Zaniolo, è stata particolare. Purtroppo sono cose che capitano spesso, e spesso a Roma. Questa cosa fa pensare ma non sono la persona giusta per giudicare. Saranno i dottori a dare una spiegazione, io ero allo stadio e il campo non mi sembrava in brutte condizioni”.