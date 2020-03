TORINO – Il giocatore del Brescia Mario Balotelli rischia di essere multato dopo i commenti sulla Juventus.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe essere multato da Cellino, visto anche il fatto che ha rilasciato un’intervista non autorizzata. In caso di retrocessione poi Balotelli vedrebbe il contratto rescindersi in automatico, ma per questo bisognerà aspettare la ripresa.

