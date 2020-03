Balotelli: “Mai detto che dovevano far vincere la Juve”

TORINO – Dopo le polemiche suscitate da quanto detto su una diretta Instagram, Mario Balotelli ha voluto chiarire la sua posizione.

Il giocatore aveva detto che “Hanno aspettato che la Juve tornasse prima per fermare il campionato”, frase che ha suscitato molte polemiche e anche un comunicato del Brescia che si è voluto dissociare. Il calciatore ha voluto però questa mattina rispondere alle accuse: “ Qualcuno si è offeso? Pensate alle cose serie e alle situazioni quotidiane che stiamo passando. Ma dove sta lo sfottò alla Juve? Non ho detto che dovevano far vincere la Juve ma recuperare (siccome ha una partita in meno della Lazio). Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare il virus invece di cercare di infangare sempre il mio nome, una diretta di 30 minuti si trasforma in un’infamia senza motivo”.

