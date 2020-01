Balice: “Con l’Udinese l’occasione per il riscatto di Emre Can e Bernardeschi”

TORINO – Il giornalista del Corriere dello Sport, Luca Balice, ha parlato della partita di stasera tra Juventus e Udinese: “Tempo di Coppa Italia. Tempo di turnover. E in casa Juve anche la partita con l’Udinese dovrà trasformarsi in un’occasione per provare a ribaltare quelle gerarchie che strada facendo si sono sempre più consolidate alla corte di Sarri. Magari in una posizione nuova, come quella che potrebbero occupare Bernardeschi ed Emre Can. O approfittando della Coppa Italia semplicemente per togliersi un po’ di ruggine di dosso, come nel caso del ripescato Rugani o di un titolarissimo come Bentancur, ancora fermo nel 2020 a causa di quella squalifica che in campionato lo costringerà a saltare anche la partita contro il Parma”.