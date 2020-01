Baggio: “Zaniolo? La volontà fa la differenza”

TORINO – L’ex giocatore Roberto Baggio ha parlato intervistato dai microfoni de Il Correre dello Sport.

Queste le sue parole sull’infortunio rimediato da Nicolò Zaniolo, Che potrebbe riuscire a recuperare per l’Europeo: “La volontà è la cosa che in casi come questo fa la differenza. Certo, il passaggio chiave è un intervento fatto bene, risolutivo. Come Nicolò avevo un obiettivo nel breve termine, io il Mondiale, lui ha l’Europeo. Ce la misi tutta, feci gli straordinari e in Giappone andai tante volte.”