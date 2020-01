TORINO – Il noto giornalista de La Repubblica, Marco Azzi, ha pubblicato un tweet sul momento del Napoli menzionando anche la partita contro la Juventus, prossima avversaria degli azzurri in Serie A: “Andare in ritiro fino alla partita con la Juventus non sarà la soluzione per i gravi problemi del Napoli, ma è una doverosa presa di coscienza della situazione da parte dei giocatori (per quanto tardiva). A furia di scherzare con il fuoco ci si brucia”.