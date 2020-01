Avanza l’ipotesi scambio Paquetà-Bernardeschi

TORINO – Nonostante le parole di ieri pronunciate da Fabio Paratici, in cui negava ogni possibile trattativa per Bernardeschi, l’edizione odierna di Tuttosport riporta che sta prendendo piede l’ipotesi di un possibile scambio con Paquetà. Il centrocampista brasiliano, nello scorso match contro il Brescia, si è tirato fuori dai convocati ed il Milan vuole liberarsi di lui. Bernardeschi, dall’altro canto, vorrebbe trovare una squadra che gli conceda più spazio ma deve convincere la società bianconera a venderlo e non sarà facile.