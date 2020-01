Austini: “Non basterà la Roma di Genova per battere Juve o Lazio”

TORINO – Il giornalista de Il Tempo, Alessandro Austini, ha parlato ai microfoni di Tele Radio Stereo, menzionando l’imminente sfida della Roma contro la Juventus: “Non basterà la Roma di ieri per superare la Juventus in Coppa Italia o quella corazzata invincibile che è la Lazio… La Roma ha giocato bene, ma quei tre gol sono due regali e mezzo. E’ una Roma promossa, ma non basta per la settimana che si avvicina. Santon non sarà mai un titolare, ma è uno di quei giocatori che nella rosa vorrei sempre. Forse per Fonseca è uno dei suoi preferiti, e mi chiedo chi giocherà adesso a destra. La Juventus non mi sembra ancora una squadra, pure ieri si è visto. I bianconeri vanno avanti solo grazie alla forza dei singoli. Non credo che in coppa Italia Sarri farà turnover, perché loro non regalano mai nulla Fonseca invece proverà a recuperare Perotti, anche se sarà difficile. Mi aspetto ovviamente il ritorno tra i titolari di Florenzi e Kolarov. In più credo che possa giocare Cristante, che mi sembra rientrato molto bene dall’infortunio”.