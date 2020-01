Austini: “La Roma ha giocato meglio della Juve a parte i due regali iniziali”

TORINO – La nota firma de Il Tempo, Alessandro Austini ha parlato ai microfoni di Tele Radio Stereo circa il match di ieri sera: “La partita di ieri non posso giudicarla negativa per la prestazione vista. Se tolgo due regali, che sono incredibili, io ho visto una squadra giocare meglio dell’altra ed è la Roma. Questo fa rabbia, la sconfitta è immeritata. Poi ci sono le colpe della Roma, che non può prendere quei due gol a inizio partita. Zaniolo? Infortunio occasionale occorso 19 volte dal 2014 a oggi, compresi anche i Primavera. Trovate un club che ha gli stessi casi, perché mi serve per pensare che la Roma non è la squadra più maledetta del mondo…”