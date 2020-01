Ausilio: “Presentata un’offerta per Eriksen”

TORINO – Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

Ausilio ha parlato della situazione relativa al centrocampista del Tottenham Cristian Eriksen: “ Essendo un giocatore di grande qualità, ha attirato le attenzioni dei club più importanti d’Europa. E’ in scadenza a giugno, ci stiamo provando. Ci siamo presentati in modo ufficiale al Tottenham e stiamo aspettando. Ma ripeto, è molto difficile perché parliamo di un grandissimo calciatore e in queste situazioni è normale che tanti ci pensino. Faremo tutto il possibile.”