Aulas gela la Juventus: “Dembélé non se ne andrà”

TORINO – Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato a margine di un evento con i soci del club francese dell’obiettivo della Juventus Dembèlè.

“Stiamo cercando di fare qualcosa. Proveremo a rinforzarci, ma dobbiamo anche pensare a far giocare di più i prodotti del nostro settore giovanile. Dembélé? Non se ne andrà. Ha ricevuto molte offerte, così come altri giocatori, ma non partirà a gennaio. Ekambi? Non ci sono buone notizie. I nostri dirigenti sono in Spagna per un’altra trattativa.”