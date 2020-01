Aulas: “Dembele non si muoverà”

TORINO – Il presidente del Lione Jean Michel Aulas ha parlato al termine della gara vinta dalla sua squadra 2-1 contro il Bordeaux.

Il numero uno ha parlato del futuro di Dembele: “Anche in questo caso, per vendere ci vuole una certa quantità di informazioni sia dalla parte di Lucas Tousart o di Moussa Dembélé. Ho detto che non se ne andranno, non se ne andranno. Non sarebbe appropriato in un momento in cui stiamo cercando un certo numero di giocatori sbarazzarci dei migliori.”