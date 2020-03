Aouar: “Futuro? Sono determinato a vincere con questo club”

TORINO – Il calciatore francese Aouar, centrocampista del Lione prossimo avversario della Juventus, ha parato del suo futuro.

Queste le sue parole sulle voci di mercato che lo riguardano, con la Juventus che è interessata al suo cartellino: “ Non sto pensando a niente, perché non vado da nessuna parte. Sono determinato a vincere un titolo con questo club. E penso che questa stagione, abbiamo la capacità perché siamo ancora in corsa in tutte le competizioni quindi perché sarebbe davvero il top per noi.”

