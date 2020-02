Andersinho Marques: “Scambio Bernardeschi-Paquetà saltato per volontà del Milan”

TORINO – Il noto giornalista brasiliano, Andersinho Marques, ha parlato in merito allo scambio Paquetà-Bernardeschi, che alla fine è saltato: “Ho appena parlato con l’agente di Lucas #Paqueta, Eduardo #Uram, che mi ha confermato che il #Milan ha respinto la proposta della #Juventus. Il centrocampista della nazionale brasiliana rimane nel club ed concentrato a perseguire i grandi obiettivi dei #rossoneri. Uram mi ha confermato che sono stati 20 giorni di trattative per cercare un equilibrio economico e sportivo tra Juve e Milan, ma l’accordo non è stato raggiunto”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata un’altra clamorosa notizia in casa bianconera. Follia Agnelli, ha deciso: già pronta una valanga di soldi per il prossimo colpaccio dell’estate! >>>VAI ALLA NOTIZIA