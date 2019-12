Ancora Ronaldo contro Messi ai Globe Soccer Awards

TORINO – Alle 17;30 ora italiana, verranno consegnati a Dubai i Globe Soccer Awards per il 2019 che si sta concludendo.

Ecco tutte le nomination.



Best Men’s Player of the Year

Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk.

Best Club of the Year

Ajax, Liverpool, Lione donne.

Best Agent of the Year

Federico Pastorello, Jorge Mendes, Mino Raiola.

Best Coach of the Year

Djamel Belmadi, Erik Ten Hag, Fernando Santos, Jurgen Klopp, Massimiliano Allegri.

Best Sporting Director

Andrea Berta, Eric Abidal, Igli Tare, Marc Overmars, Michael Edwards.

Best Revelation Player

Ansu Fati, Erling Haaland, Jadon Sancho, Joao Felix,

Kai Havertz.

Best Women’s Player of the Year

Ada Hegerberg, Alex Morgan, Amandine Henry, Lucy Bronze, Marta, Megan Rapinoe, Sari van Veenendaal.