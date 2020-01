Anche Ramsey a sostegno dell’Australia: “Unitevi a me e donate se volete aiutarli”

TORINO – Anche Aaron Ramsey, sul proprio account ufficiale Instagram, si è schierato a favore dell’Australia, dichiarando di volere aiutare il paese con ingenti donazioni in denaro alle compagnie che si occupano di questo gravissimo problema. Queste le sue parole: “Straziante vedere il danno e la distruzione causati dagli incendi boschivi in ​​Australia, per le persone che hanno perso le loro case e proprietà e per il miliardo di animali che si stima abbiano perso la vita. Oggi donerò a wwf australia, wildlifewarriorsworldwide e redcrossau. Per favore unisciti a me se sei in grado di aiutarli”.