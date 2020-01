TORINO – Il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen andrà in scadenza di contratto a giugno di quest anno.

Proprio per questo, e per il fatto che si accaserà a parametro zero nella squadra che sceglierà, ha smosso tutte le big europee che ora stanno cercando di anticipare i tempi per portarlo alla loro corte. Stando a quanto riporta la stampa inglese infatti, Juventus, Inter, PSG e Manchester United sarebbero pronte a darsi battaglia per il suo ingaggio.