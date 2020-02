Anche il Psg forte su Pogba

TORINO – Aumentano le pretendenti per Paul Pogba oltre alla Juventus: ora c’è anche il Psg. La squadra parigina cerca infatti una mezzala di esperienza far arricchire il suo pacchetto dei centrocampisti che, quest’anno, si è dimostrato di gran lunga il reparto più debole della squadra. Come ha detto il procuratore del francese però, Mino Raiola, i discorsi sono rimandati alla prossima estate, quando il mercato sarà aperto e il Manchester United confermi la sua cessione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<