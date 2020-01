Anche il Manchester City su Eriksen

TORINO – Christian Eriksen è probabilmente il giocatore più ricercato di questo periodo. Il danese, che potrebbe lasciare il Tottenham a gennaio, oppure trasferirsi a parametro zero a giugno, rappresenta una delle occasioni più ghiotte di questa sessione di mercato. Su di lui, oltre alla Juventus, ai rivali nerazzurri e ad altri top club come il Real Madrid, c’è anche il Manchester City. Per il club inglese, Eriksen sarebbe il perfetto sostituto per un non più giovanissimo David Silva.