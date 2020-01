TORINO – Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot sarebbe finito nel mirino di molte squadre della Premier League.

Stando a quanto riporta la stampa d’oltremanica, in particolare il The Sun, il giocatore francese sarebbe oggetto di interesse per Arsenal e Everton, con l’interesse dei Toffees che sarebbe motivato da una precisa richiesta di Carlo Ancelotti. Dopo l’affare Kean potrebbe quindi delinearsi un nuovo contatto tra i due club.