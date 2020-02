Ancelotti: “Scudetto? La Juve ha esperienza, l’Inter ha entusiasmo, la Lazio non ha le coppe”

TORINO – Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli e attualmente all’Everton, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay circa la lotta scudetto: “È sicuramente molto avvincente a differenza degli anni passati. È una battaglia aperta e incerta, ma non è facile dire chi è favorito. La Juventus ha esperienza, l’Inter ha entusiasmo, la Lazio non ha le coppe. Sarri? Ho sentito le parole di Maurizio. Ci sono dei giocatori che devi mettere in campo per farli rendere al meglio, perché sono determinanti. Il calcio è tutto, difesa, attacco e contropiede. Nel calcio è tutto buono, non c’è un sistema di gioco vincente. Ci sono tante cose da fare e le devi fare in base alle caratteristiche dei tuoi giocatori”.

