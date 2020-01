Ancelotti pensa a Rugani per l’Everton

TORINO – Il poco spazio ottenuto finora e la spietata concorrenza nel reparto arretrato della Juventus fanno di Rugani un giocatore in esubero. Il classe 1994 fa parte della lista dei partenti di casa Juve, e qualche club ci sta pensando seriamente. Negli ultimi giorni si era parlato di un interesse dell’Arsenal, ma stando a quanto rivela Tuttosport, anche l’Everton si starebbe mettendo sulle tracce di Rugani. Ancelotti starebbe dunque pensando al 24 bianconero come rinforzo per i suoi ‘Toffees’.