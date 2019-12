Ancelotti: “Kean ha tantissime qualità, dobbiamo aiutarlo a migliorare”

TORINO -L’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche dell’ex bianconero Moise Kean.

“L’aspettativa per lui è molto alta ma ha 19 anni, dobbiamo essere un po’ più calmi e pazienti con lui. Ha le giuste qualità per diventare un attaccante della Premier League ma, come ho detto, ci vuole tempo perché ha 19 anni, è in un nuovo paese, con nuovi compagni di squadra e un nuovo allenatore. Dobbiamo lavorare con lui, cercare di migliorarlo”.