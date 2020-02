Anastasio: “Scrissi una canzone per Sarri ma non siamo mai stati amici”

TORINO – Il rapper Anastasio, tifoso del Napoli, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dal Festival di Sanremo.

“Contento per il Napoli ritrovato, con Gattuso che ha preso una squadra alla deriva. Mi piace molto Gattuso come personaggio e come allenatore. Il mio giocatore preferito è Mertens, ma amo la squadra in generale. Sarri? Con lui non c’è mai stato un rapporto di amicizia, scrissi una canzone su di lui quando era l’allenatore azzurro, non mi metto a recriminare.”