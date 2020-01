Amoruso: “Vorrei vedere spesso il tridente, sono giocatori che parlano la stessa lingua”

TORINO – L’ex attaccante della Juve Nicola Amoroso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato della gestione di Maurizio Sarri sul tridente.

“Dybala, Higuain e Ronaldo a me piacerebbe vederli giocare insieme. Sarri che parla di equilibrio, ma questi sono giocatori che parlano la stessa linga e possono fare male a qualsiasi difesa. Lui vuole dare qualche chance in più a Ramsey. Ma per ora non abbiamo visto prestazioni super da parte sua, anche per qualche problema fisico”.