Amadeus: “Nella lotta scudetto per l’Inter sarà fondamentale non sbagliare la sfida con la Juve”

TORINO – Il noto presentatore Amadeus, di fede interista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa la lotta scudetto con la Juventus: “Conte ha capito che la squadra deve stare unita e ognuno deve avere fiducia nell’altro. Ieri potevamo pareggiarla, anche se gli episodi hanno condizionato la partita. Rimane l’amaro in bocca, credo che lo scudetto lo vincerà chi sbaglierà di meno. Alla vigilia del campionato, se ci avessero detto che a febbraio saremmo stati a lottare per lo scudetto noi tifosi avremmo messo la firma. Con la Juve sarà una partita determinante, sarebbe importante portare via almeno un punto da Torino”.

