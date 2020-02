Amadeus: “Inter da Scudetto, Ronaldo fantastico per la disponibilità”

TORINO – IL presentatore di Sanremo Amadeus ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Ronaldo è stato fantastico per la disponibilità. Ho il sangue nerazzurro, ma i campioni sono di tutti. Come tifoso sono molto british, in passato avevo fatto una foto con Van Basten perché è un grande. E anche mio figlio José, che ha seguito tutte le serate in prima fila, è come me. Gioca nei pulcini dell’Inter, ma era tutto contento di stare seduto vicino a CR7. La sua maglia autografata la incornicio e la appendo a casa con orgoglio. Bisogna mantenere lo spirito sportivo, io sono sempre stato amico di Brio, ma quando ci giocava contro non lo reggevo proprio.”

“È un’Inter da scudetto? Sì: è solida, ha un ottimo allenatore e se i nuovi acquisti si integrano come penso ha tutte le carte per giocarselo.”