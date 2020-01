Alvino: “Il Napoli deve vincere? La peggior frase da dire per un napoletano. La Juve non è un riferimento”

TORINO – Durante una puntata a Tv Luna, Carlo Alvino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Noi dobbiamo vincere? E’ la peggiore frase da pronunciare per un napoletano, non fa parte della nostra storia. Noi dobbiamo tifare, siamo conosciuti nel mondo per il tifo, non per le vittorie perché il palmares è povero di vittorie. ADL deve farsi da parte si dice, ma è lui il proprietario, ha dimostrato che anche senza le risorse delle altre se la riesce a giocare. A volte accade che la grande potenza economica non vince e se ti fai trovare pronto puoi portare qualcosa a casa. Il discorso di vincere è fuori da ogni logica. Il riferimento dei tifosi del Napoli non è la Juve, non è neanche l’Inter o il Milan, non è mai stato così storicamente, tra qualche anche tecnicamente, perchè farci male da soli?”.