TORINO – Nuovo giorno e nuovo record per Cristiano Ronaldo: è diventato il giocatore portoghese ad aver segnato più gol in Serie A insieme a Rui Costa (42 reti). CR7, però, ha raggiunto il suo connazionale solamente in 52 partite giocate mentre l’ex giocatore di Milan e Fiorentina ha raggiunto il suddetto traguardo in 339 match disputati.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<