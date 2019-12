TORINO – L’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, dopo un anno lontano dal calcio sarebbe pronto a ricominciare.

Stando a quanto riporta la stampa francese infatti, l’ex tecnico della Juventus dopo un anno lontano dai campi, potrebbe far ritorno a luglio e sedersi sulla panchina del PSG, che avrebbe individuato in lui il successore di Thomas Tuchel: per Allegri sarebbe pronto un biennale a cifre molto importanti.