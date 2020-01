Allegri pronto per la panchina dello United

TORINO – L’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sarebbe ad un passo dalla panchina del Manchester United. Stando a quanto riporta in Inghilterra il quotidiano Daily Mail infatti, il tecnico potrebbe prendere il posto si Solskjaer sulla panchina dei Red Devils, qualora i risultati dei Reds dovessero continuare ad essere disastrosi: lo United ha vinto solo due delle ultime sei partite, e Un’altro passo falso potrebbe dare il via al ritorno di Allegri. Ma attenzione perché, proprio pochissimi minuti fa, è arrivata un’altra clamorosa novità di mercato per la Juve. Stavolta sembra davvero fatta, c’è l’annuncio: “Accordo raggiunto, colpo ad un passo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA