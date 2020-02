TORINO – Alla fine di questa stagione l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri sceglierà la sua prossima destinazione.

Stando a quanto riporta la stampa inglese, il tecnico toscano sembrerebbe averla già trovata, in quanto prima scelta del Manchester United. Se dovesse arrivare una chiamata dai Red Devils, Allegri raccoglierebbe subito la sfida, per riportare in alto i Diavoli Rossi.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<