TORINO – Nella seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. L’affaticamento alla coscia sinistra di ieri aveva fatto preoccupare non poco i tifosi bianconeri che temevano di perdere la punta argentina per la trasferta contro la Roma. Oggi però, l’allarme è rientrato ed il calciatore ha fatto tutti gli esercizi senza alcun problema fisico: con i giallorossi ci sarà, perlomeno in panchina.