Alla ricerca del Kulusevski perduto

TORINO – La Juventus continua a cercare la continuità, e dopo le tre vittorie di fila contro Torino, Barcellona e Genoa, vuole continuare a vincere questa sera contro l'Atalanta. Chi è in ballottaggio per un posto da titolare questa sera è Dejan Kulusevski, che Pirlo potrebbe schierare a supporto di Morata e Cristiano Ronaldo. Il giocatore dopo un grande inizio di stagione è andato un po' perdendosi, con Pirlo che dopo Dybala dovrà cercare di recuperare anche lui, per tornare a farlo splendere come lo scorso anno a Parma.