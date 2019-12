TORINO – Il portiere della Nazionale

Brasiliana e del Liverpool Alisson, ha parlato tramite un video messaggio alla consegna dei Globe Soccer Awards, ai quali ha vinto il premio come miglior portiere.

“È il mio secondo premio di fila, per me è sempre un piacere. Il Liverpool deve continuare a spingere: quando vinci una volta poi vuoi vincere sempre. Stiamo lottando per vincere la Premier e confermarci in Champions League.”