Alisson: “Non facile giocare contro l’Atletico ma possiamo ribaltare il risultato”

TORINO – Il portiere del Liverpool Alisson ha parlato intervistato dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Atletico Madrid ai microfoni di Sky Sport.

“ Non è facile subire un gol all’inizio della partita. Penso che tutti abbiamo avuto un buon atteggiamento dopo il gol. Abbiamo mostrato la nostra forza, ma purtroppo il risultato non è cambiato. Non è facile giocare contro l’Atletico qui. E’ una squadra forte. E’ una squadra che gioca le palle dietro alle spalle. Noi comunque abbiamo lavorato bene. Possiamo ribaltare il risultato. L’anno scorso ci siamo riusciti contro il Barcellona. All’Atletico piace giocare in difesa, ma noi abbiamo qualità. Abbiamo giocato bene, ma sappiamo che possiamo fare meglio. I tifosi fanno sempre la loro parte, caricano le squadre. In Champions non è mai facile abituarsi alla pressione. Anfield è un luogo speciale. Dobbiamo fare il nostro meglio per dimostrare la nostra forza”.

