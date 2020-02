Alexander-Arnold: “Emozionante tornare al Wanda, qui si sono avverati i nostri sogni”

TORINO – Il difensore del Liverpool Trent Alexander-Arnold ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid.

“Tornare al Wanda Metropolitano ci evoca grandi ricordi, perché qui si sono avverati tanti dei nostri sogni. Adesso però non possiamo concentrarci sul passato. Abbiamo un compito da svolgere: vincere contro l’Atletico Madrid per continuare a sognare ancora. Sappiamo che sarà una gara difficile. Molto difficile per le qualità degli uomini di Simeone”.

PALLONE D’ORO – “Per me è un onore ricevere determinati complimenti specie da una leggenda come lui. Cerco di fare il massimo ed esprimere sempre il mio potenziale in campo. Ma parliamo di un gioco di squadra e sono diventato così è per merito dei compagni e del tecnico. Se in futuro dovesse arrivare, non credo gli darei l’importanza che alcuni giocatori gli danno perché il mio unico pensiero è vincere trofei di squadra.”

