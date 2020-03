Al Manchester City la Coppa di Lega inglese

TORINO – Il Manchester City ha vinto ieri sera la Coppa di Lega battendo per 2-1 l’Aston Villa.

Per Guardiola è il terzo anno consecutivo da vincitore della competizione, e ieri durante i festeggiamenti della squadra è andata in scena quella che ormai è diventata una tradizione: Noel Gallagher è infatti sceso negli spogliatoi per festeggiare con i giocatori la vittoria sulle note di Wonderwall, diventata ormai l’inno delle vittorie dei Citizens.

