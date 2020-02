TORINO – La Juventus sta attraversando un momento delicato, con squadra e dirigenza che stanno cercando di fare gruppo per uscirne.

Proprio in virtù di questo, il presidente Andrea Agnelli insieme a Fabio Paratici e Maurizio Sarri sono andati insieme a cena per parlare del momento della Juventus e per cercare una soluzione per uscirne al più presto, vista anche la Champions League alle porte.

