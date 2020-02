Agente Vertonghen: “Futuro? Siamo aperti a tutto”

TORINO – L’agente del calciatore del Tottenham Jan Vertonghen Tom De Sul, ha parlato del futuro del suo assistito, in scadenza di contratto a fine anno.

“Al momento, non abbiamo alcun accordo, ma non escludiamo nulla, siamo aperti a tutto. C’è molto interesse per Jan per prenderlo a zero, ma anche il Tottenham rimane un’opzione interessante per noi. La porta è ancora aperta. È ancora molto contento del Tottenham e si sente benissimo a Londra. Ha 32 anni, ma è ancora ambizioso, ha tanti obiettivi, come ad esempio Euro 2020″.