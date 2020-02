Ag. Jorginho: “Potremmo valutare l’ipotesi Juve”

TORINO – Jorginho oggi è un giocatore del Chelsea, e deve una parte dei suoi successi alla stima di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano lo ha lanciato a Napoli e valorizzato a Londra, e ora – riferiscono le voci in arrivo dall’Inghilterra – potrebbe tornare di moda in ottica Juve. Dell’ipotesi ha parlato Joao Santos, agente del giocatore, ai microfoni di Tuttosport: “Sono certo che a fine stagione arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti elementi di qualità. Juventus un’ipotesi che nel caso valuteremmo insieme col Chelsea”.