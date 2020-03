Ag. Chiellini: “Sul rinnovo non ci saranno problemi. Giorgio cambierà in meglio questa Juve”

TORINO – Davide Lippi, procuratore di Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato sia del suo rientro che sul futuro rinnovo di contratto.

SU CHIELLINI – “Giorgio è una persona di grande spessore in campo e fuori. È un campione che sposta gli equilibri e sono sicuro che Chiellini cambierà in meglio questa Juve”.

SUL RINNOVO – “ Non ci saranno problemi.Stiamo già lavorando in questo senso”.

SULLO SCUDETTO – “Finalmente una stagione più combattuta. Mi piace la Lazio. L’Inter è una squadra importante con un allenatore che sta facendo ciò per cui è stato preso. Aspettiamo questo Juve-Inter quando si giocherà, è davvero un bel campionato. Spero per la Juventus che non ci siano novità rispetto agli ultimi anni”.