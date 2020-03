Ag. Buffon: “Futuro? Non è stato ancora affrontato il problema. Sta bene e deciderà lui…”

TORINO – L’agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, ha parlato ai microfoni di TMW circa la permanenza a Torino dell’estremo difensore un altro anno: “Se Buffon giocherà con la Juve un altro anno? Non è stato affrontato ancora il problema. Deciderà lui. Mi sembra che stia bene… ma al momento non ne abbiamo parlato. Juve un po’ in difficoltà rispetto agli altri anni nella lotta Scudetto? Non tutte le annate – ha detto Martina – sono uguali. È già difficile vincere un campionato, figuriamoci nove di fila. La Lazio? Il fatto che non giochi le coppe aiuta, può giocarsi la vittoria del campionato”.

