Affaticamento muscolare per Higuain: in dubbio per la Roma

TORINO – Nella sessione di allenamento di oggi, Gonzalo Higuain, ha riportato un leggero affaticamento muscolare alla coscia sinistra e si è allenato a parte fuori dal resto del gruppo. Le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno ma è comunque in forte dubbio per la sfida di domenica contro la Roma. Di seguito riportiamo il report dell'allenamento: "Domenica alle 20:45 la Juve farà visita alla Roma. Il gruppo ha lavorato stamattina al JTC proseguendo nella preparazione della sfida dell'Olimpico contro i giallorossi. Nella seduta di oggi, dopo la parte atletica, focus sulla tattica, con partitella finale. Ha svolto attività personalizzata Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra. Domani i bianconeri si alleneranno al mattino".