Adani, che frecciata ad Allegri: “A cosa serve il possesso palla sterile?”

TORINO – La nuova Juve di Maurizio Sarri, come previsto, ha trovato alcune difficoltà nella fase iniziale della stagione, soprattutto per via del cambio in panchina, dove a farne le spese è stato l’ex ct bianconero Massimiliano Allegri. Ancora oggi però, a distanza di diversi mesi e nonostante la sua completa inattività dal mondo del calcio, l’allenatore livornese torna a far parlare di se e questa volta grazie alla complicità di Lele Adani. Come noto a tutti infatti, i rapporti tra i due non sono mai stati idilliaci, come testimoniato anche dalle varie discussioni che si sono create nella passata stagione, durante i post partita di alcune gare di campionato, dove l’ex Inter, accusava il gioco di Allegri come ‘dormiente’, per via di un possesso palla troppo sterile. Nella giornata di ieri, durante la partita vinta dal City per 2-1 contro l’Everton, in occasione del secondo gol dei citizens, realizzato dopo un azione corale e un possesso di palla esaustivo, Adani ha voluto analizzare la medesima azione attraverso il suo canale Instagram, commentando cosi: “Vediamo questo possesso palla, a che serve? Inutile, non serve a niente, soprattutto così inefficace e sterile. Vediamo come è facile prenderla per gli avversari, non l’hanno ancora presa ma la prendono. Cosa serve, passar la palla indietro nel calcio di oggi. Eppure poi va avanti e vedo… non si tira in porta, va be, ma non contano… Aspetta… Ha fatto gol!”. Non possiamo parlare di una vera e propria frecciata nei confronti dell’ex allenatore della Juve, ma sicuramente potrà sentirsi chiamato in causa”.